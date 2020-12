Pd, nuovo incontro per le alleanze. Entro fine gennaio pronto il programma elettorale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si terrà questa sera l’ultimo incontro dell’anno tra il Pd e i possibili alleati del centrosinistra in vista delle elezioni amministrative del 2021. Un nuovo appuntamento che segue alla riunione – la quarta – andata in scena sabato scorso, alla quale hanno preso parte, oltre ai dem, il Pdi, Articolo Uno, Centro Civico Popolare, RinasciMarche-Verdi e il progetto civico spostato da Daniele Primavera. Assente invece la nuova lista CambiaSanBenedetto, composta da Sinistra Italiana e Rifondazione, che con molta probabilità continuerà a non presenziare.

“Tutti i soggetti, civici e partitici, sono stati invitati a partecipare, ribadendo che il gruppo resterà comunque aperto al contributo di tutti quei soggetti e partiti che, anche in futuro, vorranno partecipare alla costruzione dell’alleanza”, precisa il segretario Pd Claudio Benigni. Nel corso dell’incontro i delegati presenti hanno illustrato le proposte di carta dei valori”approvata dalla propria area politica che, rese omogenee e condensate in un unico manifesto politico, saranno di nuovo sul tavolo lunedì sera. Nessuna frizione ha accompagnato il percorso che, anzi, ha visto una profonda coesione politica. Ciascuna forza presente ha contribuito con proprie proposte su molti temi: il Partito Democratico sulla tutela del lavoro e l’importanza della cultura; Paolo Canducci su ecologia e innovazione; Socialisti e Centro Civico Popolare su medicina del territorio e sostegno alla sanità pubblica; Articolo 1 e Daniele Primavera su politiche sociali e culturali, oltre che sulla pianificazione urbanistica”.

Il programma elettorale verrà ultimato entro fine gennaio. Benigni, inoltre, apre le porte al movimento giovanile Miranda.