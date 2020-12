Pd, mozione in consiglio regionale: “Evitare il paradosso che nel vicino Abruzzo ci siano condizioni più vantaggiose sul costo del lavoro”

I consiglieri Anna Casini e Fabrizio Cesetti sono i primi firmatari di una mozione in consiglio regionale, sottoscritta dal gruppo assembleare del Partito Democratico, per far si che nella prossima legge finanziaria vengano estesi i benefici delle misure decontributive alle assunzioni anche alle aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa della Regione Marche. Chiedono inoltre che venga prorogata la mobilità in deroga e a naspi per i lavoratori delle aree di crisi complessa della Regione Marche che ad oggi non risulta rifinanziata.

“Vogliamo evitare un sopruso che rischia di generarsi nei confronti di cittadini, imprese e territori gravemente colpiti dalla crisi industriale prima e dal terremoto poi”, affermano Casini e Cesetti. “Paradossale sapere che a pochi chilometri di distanza ci siano condizioni più vantaggiose sul costo del lavoro, nonostante nelle Marche siano presenti Aree di Crisi, a testimonianza delle difficoltà che il mondo produttivo sta vivendo. Ciò potrebbe inoltre generare un effetto distorsivo sulle scelte localizzative delle aziende interessate a investire. La nostra è una richiesta di buon senso, estensiva rispetto al cratere, che speriamo possa essere sostenuta da tutti i consiglieri regionali, a prescindere dalle forze politiche”.

Il paragone con la vecchi amministrazione è inevitabile: “Durante il nostro governo, non ci sono mai stati problemi per il pagamento degli ammortizzatori nei confronti di centinaia di lavoratori, ora però c’è bisogno di un intervento diretto e forte della Regione Marche e per questo chiediamo un impegno concreto affinché venga allontanato lo spettro dell’assenza di ammortizzatori nei territori di crisi”.