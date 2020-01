Pd, la settimana prossima la nomina del commissario. Terrani: “Non sarò io”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La prossima settimana il Pd di San Benedetto avrà il suo commissario. “Sto ascoltando varie opinioni e mi sto confrontando con i segretari di circolo”, dice il coordinatore provinciale Matteo Terrani. “A breve comunicherò la scelta, che spetta a me”.

L’obiettivo dichiarato è individuare un traghettatore che conduca il partito verso le prossime elezioni regionali. Solo dopo si potranno aprire le porte al congresso con la nomina di un segretario vero e proprio.

“Servirà una persona in grado di dedicare tempo ogni giorno alla ricostruzione del Pd e alla costruzione dell’alternativa al centrodestra” prosegue Terrani, che esclude un suo coinvolgimento diretto.

“Il commissario non sarò io, non perché non sia interessato o non voglia dare una mano, ma per una questione di tempo. Il Pd di San Benedetto avrebbe bisogno di attenzione quotidiana e per altri impegni non potrei, mi tiro fuori per questa ragione”.