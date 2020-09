Pd: “La destra fa fare campagna elettorale a Salvini e Meloni, ma dopo il voto non si vedranno più”

“La sfida vera è tra Maurizio Mangialardi scelto nelle Marche e per le Marche, indicato prima da oltre 130 sindaci che dai partiti, e tra il candidato della Meloni, scelto nei palazzi romani per una spartizione politica e non per il bene della regione”. A descrivere il duello che andrà in scena il 20 e 21 febbraio e il segretario regionale del Pd Giovanni Gostoli, che definisce il candidato del centrosinistra una persona “competente, concreta e affidabile che conosce tutto il territorio”.

Gostoli attacca dunque la coalizione avversaria: “Loro hanno Salvini e Meloni che fanno campagna elettorale, ma il giorno dopo il voto non ci saranno più. Ai leader della destra noi rispondiamo con una cosa più importante: la forza delle persone. Quella dei marchigiani che insieme a noi ci saranno anche il giorno dopo le elezioni per realizzare le tante opportunità grazie agli 8 miliardi che arriveranno dall’Europa. Una svolta storica per fare investimenti mai visti prima per le infrastrutture, il lavoro e l’occupazione, il rilancio economico delle piccole e medie imprese, la sostenibilità ambientale, la sanità pubblica e di prossimità e la rinascita dei territori colpiti dal sisma”.