Pd, il circolo centro dice sì all’accordo coi Cinque Stelle: “Bisogna tentare. Ma Fede si scusi”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Circolo centro del Pd dice sì all’alleanza coi Cinque Stelle: “Tutti o quasi tutti hanno espresso la speranza che si trovi un buon accordo consci del delicato momento che il Paese sta vivendo”, afferma il segretario Roberto Giobbi. “La maggioranza di chi è intervenuto ha espresso timori per un accordo con chi ha sempre usato nei nostri confronti toni molto duri anzi spesso molto offensivi, ma ha anche detto che bisogna tentare fino alla fine”.

Lunedì sera la platea non era quella delle grandi occasioni (circa venti persone), eppure i democrat sono convinti della bontà della trattativa avviata da Nicola Zingaretti: Eravamo abbastanza numerosi seppur non tantissimi, tenendo conto del periodo ancora vacanziero. Certo in altre occasioni la sala era più piena, quando per esempio c’era da ascoltare un big nazionale, quando c’era da presentarsi a qualche elezione e si doveva decidere chi, o magari quando si doveva decidere la sorte di un sindaco o far dimettere un segretario. Invece l’altra sera eravamo lì “solo” per parlare tra semplici iscritti e questo abbiamo fatto per circa tre ore. Personalmente io ero dell’idea che un confronto si doveva tentare già un anno fa, non dovevamo buttarli tra le braccia di Salvini e della peggiore destra che la Repubblica ha avuto. Ora però dopo quattordici mesi del loro governo penso che il Movimento, che si sperava fosse ambientalista e in qualche modo di sinistra, ha mostrato di essere ben diverso da quello che si pensava. Ha confermato solo la nullità della quasi totalità dei suoi politici e l’incapacità di governare che li ha portati ad accettare tutte le nefandezze proposte da Salvini. Nonostante questo è giusto tentare di dare un governo a questo paese e se per farlo dobbiamo trovare un accordo con i Cinque Stelle discutiamo alla pari con loro senza veti, ripicche e senza umiliare nessuno ma anche senza farsi umiliare”.

Giobbi poi si rivolge a Giorgio Fede: “Lo conosco da tempo avendo collaborato insieme nel comitato di quartiere San Antonio e nell’Associazione Antoniana Eventi 2017 di cui sono socio fondatore e lui conosce me e tanti del Pd. Spero che quanto detto in questa intervista sia il frutto della tensione che sicuramente starà vivendo a Roma in questi giorni e mi auguro che abbia modo al più presto di correggere queste brutte parole rivolte al Pd e ai suoi tanti iscritti”.