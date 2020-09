Pd, Benigni: “Non commettiamo gli stessi errori del 2016. Per battere Piunti serve un’ampia coalizione”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Non commettiamo gli stessi errori che hanno portato alle sconfitte del 2016 in città e del 2020 in regione. Mettiamo da parte incomprensioni e settarismo e iniziamo a confrontarci senza pregiudizi”. La richiesta arriva da Claudio Benigni che guarda già alle amministrative della prossima primavera. Il centrosinistra intende tornare alla guida della città, ma per farlo dovrà puntare ad una unità ad oggi lontanissima. “L’unica strada possibile per mandare a casa l’impalpabile Pasqualino Piunti, è costruire una coalizione coesa e ampia, con un progetto ambizioso e persone credibili in grado di promuoverlo”, spiega il segretario del circolo Pd di Porto d’Ascoli. “Quella rimediata nei giorni scorsi è una sconfitta storica ma allo stesso tempo un’occasione per ricostruire dal basso un campo largo e rappresentativo dei bisogni e delle istanze della gente comune. Un campo che abbia come faro la tutela degli ultimi, dell’ambiente, del lavoro e dei giovani. Chi ha a cuore le Marche dovrà farsene carico e non defilarsi, farsi avanti e non migrare in un altro partito o movimento per rifarsi una verginità. Bisogna alzare la testa e non abbassarla, senza mai puntare il dito”.

L’ex capogruppo del Pd fa quindi riferimento alle recenti dichiarazioni del coordinatore provinciale di Italia Viva Gianluca Pompei. “Ho letto molto attentamente la riflessione e penso che dobbiamo fare tutti uno sforzo per non smarrire il senso della sfida che abbiamo di fronte a noi. E’ legittimo che ognuno pensi ad organizzare il proprio ambito di riferimento e guardo con rispetto quello che accade nel mondo moderato e centrista. Al tempo stesso penso che nessuno di noi possa ritenersi autosufficiente, nessuno può pensare di farcela da solo: serve uno sforzo da parte di tutte le forze politiche, civiche e associative per organizzare l’alternativa all’amministrazione Piunti. Occorre dare vita a un tavolo largo che discuta di contenuti e programmi e non di candidati sindaci: mettiamo al centro un progetto di rinascita della città e coinvolgiamo i giovani e le associazioni”.

Conclude Benigni: “Solo accorciandoci le maniche e sporcandoci le mani potremo tutti insieme favorire, aiutare e sostenere il risveglio di una nuova “primavera” nella nostra San Benedetto e in tutto il Piceno, perché è oramai palese a tutti che il rinnovamento non può più attendere”.