Pazienti trasferiti dal Murri, domani riunione tra Piunti, medici e Area Vasta: “Ceriscioli non sapeva nulla”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Ho chiesto delucidazioni al presidente della Regione sul trasferimento dei pazienti dal Murri al Madonna del Soccorso e non ne sapeva nulla. Domani faremo una riunione con Milani e alcuni medici dell’ospedale per capire cosa accadrà nei prossimi giorni”. A parlare è il sindaco di San Benedetto Pasqualino Piunti che ha appreso dai giornali la notizia dei venticinque ricoverati, per contagio da Covid 19, che saranno trasferiti dal Murri di Fermo all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto.

“Il presidente della Regione non era al corrente di questo movimento – spiega Piunti – glielo ho chiesto durante una videoconferenza che si è tenuta con altri sindaci delle Marche. Domani (venerdì) ho chiesto una riunione con il direttore di Area Vasta Cesare Milani e alcuni medici del Madonna del Soccorso per fare il punto della situazione su questo trasferimento e sul futuro dell’ospedale”.