Passaggi a livello, Assenti: “Svolti diversi incontri, poi è arrivato il coronavirus. Ci risiederemo al tavolo”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “L’amministrazione comunale da me rappresentata unitamente agli uffici tecnici ha partecipato ai numerosi incontri organizzati sia ad Ancona nella sede RFI che in Comune sin dal mese di luglio 2019”. Lo fa sapere il vicesindaco Andrea Assenti in merito alla vicenda della soppressione dei passaggi a livello di Porto d’Ascoli.

“La proposta di RFI non era quella di fare due nuovi sottopassi bensì di realizzare un solo sottovia chiudendo da subito i più pericolosi con l’inevitabile conseguenza di bloccare la parte sud-ovest della città, creando disagi per un intera zona del comparto Agraria- Fosso dei Galli- Porto D’Ascoli”.

Assenti spiega quindi che dalla prima scadenza fissata al 31 dicembre (data massima per la sottoscrizione del protocollo con la Regione Marche) si è arrivati al 31 marzo, “periodo nel quale abbiamo fatto numerosi incontri, sopralluoghi tecnici e sviluppato proposte alternative, come l’esproprio di tutta Via Val Tiberina, oppure il passaggio del transito veicolare all’interno della proprietà del CAAP; ovvero l’allargamento del sottopasso autostradale – canna unica – in vai Valle Piana, tutte e dico tutte rigettate dal mittente per esigenze di budget”.

“Mai domi e con spirito di collaborazione con RFI ci siamo ulteriormente preoccupati di organizzare un tavolo misto tecnici – cittadini in data 21 febbraio con i presidenti dei comitati di quartiere Agraria e Fosso dei Galli, Regione Marche ed RFI, riunione molto partecipata ed interessante con la quale abbiamo deciso di fare un assemblea pubblica per il 10 marzo, poi rinviata, perché coincidente con le limitazioni previste per il Covid-19. Per l’amministrazione comunale questo progetto è molto importante e per nulla trascurabile ma mai come la consapevolezza di alzarsi da quel tavolo avendo preso la decisione giusta in un ottica di sviluppo e di miglioramento della qualità della vita dei cittadini e non penso che se si voglia, con l’accordo di tutti, non si riesca ulteriormente a ragionare sul progetto, sempre che non intervengano ulteriori fughe di notizie che hanno il preciso scopo proprio di far saltare il tavolo”.

Assenti replica infine a Piergiorgio Giorgi: “Come al solito non sai come sono andate le cose e sei male informato, non ti sei documentato a sufficienza ed hai deciso di sparare nel mucchio cercando una facile quanto inutile polemica che ti mostrasse agli occhi dei lettori capace e attento ma ti sei rivelato impreparato e ridicolo tant’è che non sai neppure che il sottovia che RFI vuole realizzare è solo uno, quindi nella speranza di trovare un improbabile consenso hai ottenuto una pessima figura”.