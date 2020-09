Pasquinelli (Lista Comunista) contro le Sardine: “Nipotini della Boldrini e amichetti di Benetton. Nelle Marche mancavano solo loro”

“Nelle Marche ci mancavano solo i nipotini della Boldrini, che blatera di antifascismo in Italia ma in Europa sostiene i neonazisti dell’est”. Parole di Fabio Pasquinelli, candidato presidente della regione della Lista Comunista che si riferisce al movimento delle Sardine: “Parlo degli amichetti di Benetton e De Benedetti, privatizzatori delle autostrade e della sanità pubblica, i collaborazionisti del regime neoliberale ed antisociale europeo e dell’imperialismo USA. Eh già, escono fuori ad ogni tornata elettorale, non hanno argomenti, il loro unico problema è che possa vincere le elezioni una “destra troppo estrema”. per loro ci vuole una destra meno estrema, tipo il PD. Contro questo sistema economico e sociale che crea disoccupazione, precarietà e povertà, non possiamo affidarci ai venditori di fumo della sinistra radical chic e dei movimenti populisti, anche quando fingono di essere alternativi al centrosinistra ed alla destra. Noi non abbocchiamo all’esca del PD, per sconfiggere la destra liberale e cambiare davvero serve una scelta forte e chiara: Comunista”.