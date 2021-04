Parità di genere, il bilancio di Paola Petrucci dopo dieci anni da consigliera. L’ultima battaglia per l’equilibrio in Regione: “Il Tar dovrà esprimersi nel merito”

Si è svolta stamattina online la conferenza stampa di Paola Petrucci, Consigliera di Parità nella provincia di Ascoli Piceno per la Regione Marche, che dal 2011 si occupa di discriminazioni di genere individuale e collettiva sui luoghi di lavoro.

Nella prorogatio del suo mandato, in prossimità di scadenza, la Consigliera espone un resoconto di quanto svolto in questi 10 anni nell’ambito dell’attività di mantenimento dell’equilibrio di genere.

Partendo dalle difficoltà iniziali dovute a cambi di assessore e spostamento di uffici, la Petrucci ha parlato del naufragato tentativo di creare una rete con le colleghe delle altre province e delle numerose segnalazioni pervenute fin da subito al suo ufficio: ad oggi si calcolano circa 200 segnalazioni annue in tutta la provincia.

Nel rapporto sono stati illustrati i passaggi fondamentali dell’operato, come i richiami nel 2017 ad alcuni comuni marchigiani per disparità di genere all’interno della giunta, fino al ricorso al TAR nel caso del comune di Civitanova, o il caso aperto nel 2020 e ancora in via di risoluzione dello scontro con l’attuale giunta regionale di Acquaroli, anche questo finito di fronte al TAR: l’accusa è di non aver rispettato le linee guida sull’equilibrio di genere nella sua composizione.

“L’anno appena trascorso – ha spiegato Petrucci – è stato caratterizzato dal rinnovo del Consiglio regionale e dal mancato equilibrio di genere nella Giunta contro il quale, insieme ad altri 61 firmatari ho presentato ricorso al TAR nel mese di dicembre. Il 10 febbraio 2021 si è svolta la prima udienza in cui non è stata concessa la sospensiva entrando, però, già nel merito poiché la sospensiva non è stata concesso a causa dell’emergenza pandemica e l’udienza per il merito è stata fissata per fine giugno e si discuterà nel merito. Intanto nuovi ricorsi sullo stesso tema stanno partendo in Italia, in particolare in Sicilia che, tra l’altro, è Regione a statuto speciale”.