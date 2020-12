Palariviera, interrogazione di Italia Viva: “Situazione preoccupante, il sindaco spieghi”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Italia Viva interroga l’amministrazione comunale sulla situazione del Palariviera. “Ci preoccupa molto la situazione, essendo peraltro una delle poche attrazioni culturali rimaste nella nostra città”, dice Tonino Capriotti. A preoccuparci ancora di più è il silenzio di questa amministrazione rispetto alla situazione dell’offerta culturale di San Benedetto, praticamente azzerata”. Il covid ha influito molto sulle difficoltà di chi gestisce l’impianto, a cui però si sono aggiunte problematiche esterne come l’addio del precedente gestore delle sale cinematografiche.

“Sembrerebbe che la Palacongressi SRL abbia fatto richiesta di arbitrato per la risoluzione del contratto che la vincola al Comune riguardo alla gestione del PalaRiviera o di rivisitare il piano economico finanziario, richieste rimaste inascoltate dal Comune. Inoltre vista l’attuale Convenzione che prevede l’utilizzo della struttura da parte del Comune per l’organizzazione di eventi di pubblico interesse, di cui 7 senza alcun canone mentre per le altre giornate il prezzo stabilito dovrebbe essere “politico” in quanto offerte soprattutto ad Onlus ed iniziative culturali, chiediamo se è vero che le stesse strutture richieste dal Comune siano state offerte anche ad iniziative commerciali. di fatto creando un danno alla società gestore che invece pratica prezzi di mercato”.