Ospedale, Urbinati rassicura: “Dopo l’emergenza coronavirus si tornerà alla normalità”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Madonna del Soccorso diventa ‘ospedale Covid-19′ e, ovviamente, la notizia scatena reazioni politiche. Se il sindaco Piunti, pur accettando la decisione, chiede garanzie alla Regione su un ritorno alla normalità una volta superata la situazione critica, sul fronte del centrosinistra Fabio Urbinati prova a fare chiarezza: “Alla fine dell’emergenza, che spero arrivi presto, tutto tornerà come prima. È tutto scritto nella delibera della giunta regionale numero 272 del 9 marzo scorso. Nero su bianco”.

Il consigliere regionale di Italia Viva allega quindi il passaggio cruciale del documento, a conferma delle sue parole: “Dopo un primo assetto organizzativo predisposto per rispondere alla diffusione del Covid 19 – si legge – preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e del rapido incremento dei casi nel territorio regionale, si è reso necessario provvedere, congiuntamente con i direttori generali degli enti del SSR e in stretta sinergia col Gore, per necessità contingenti e urgenti, a una modifica temporanea e straordinaria dell’organizzazione dei servizi sanitari, stabilita dalla legge regionale del 2003, al fine di consentire di fronteggiare l’attuale emergenza. Al termine della fase straordinaria, l’assetto strutturale del sistema sanitario regionale sarà ripristinato secondo le previsioni della legge del 2003. Eventuali tecnologie acquisite durante il periodo emergenziale rimarranno patrimonio delle strutture che se ne avvalgono”.

Urbinati ricorda che nelle Marche gli ospedali provvisoriamente trasformati in Covid 19 sono il 70% del totale. “Massima vicinanza e sostegno agli operatori della nostra sanità – conclude – per quanto ci riguarda continuiamo a comportarci da cittadini con il senso della comunità”.