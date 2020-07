Ospedale, Urbinati: “A San Benedetto non c’è stato smantellamento. I posti letto sono addirittura aumentati”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “A San Benedetto non è stato smantellato nulla. Se parliamo di numeri si può fare un discorso serio, sennò diamo cattive informazioni”. Fabio Urbinati torna a parlare di sanità e si scaglia contro chi parla di indebolimento del nosocomio della riviera. Il consigliere regionale conferma che nelle prossime settimane sarà nominato il nuovo primario di ortopedia e sottolinea come la struttura abbia reparti operativi, a partire da quello di otorino: “Nel 2015 sono stati fatti 194 ricoveri, saliti a 230 nel 2016, 288 nel 2017, 250 nel 2018 e 287 nel 2019”.

Per l’esponente di Italia Viva la prova di un eventuale smantellamento dell’ospedale si ha dal conteggio dei posti letto: “Se questi calano si può pensare ad una chiusura, ma il Madonna del Soccorso aveva 221 posti letto cinque anni fa ed è salito a 226 l’anno scorso”.

Capitolo Utic. Anche in questo caso, Urbinati punge il Comitato e ricorda come l’unità di terapia intensiva coronarica “a San Benedetto c’è sempre stata”. E pure qui legge i numeri: “138 ricoveri nel 2019 e un posto letto in più rispetto al 2015”.

L’ex assessore insiste: “Voglio essere giudicato dai dati. Ho trovato il Madonna del Soccorso in un modo e dopo cinque anni lo scenario è diverso. Questo non vuol dire che i problemi manchino. Durante l’esperienza covid abbiamo saputo saputo affrontare una situazione complicatissima, però è venuto fuori il punto debole della medicina del territorio”.

Sul nuovo ospedale Urbinati precisa: “Ho sempre detto che per fare un nuovo ospedale bisogna partire dai numeri e capire cosa serve a un territorio. Serve un’analisi costi-benefici e non si fa attraverso una delibera di giunta. Serve una discussione nei territori. Non si può parlare di una nuova struttura senza spiegare cosa resterà ad Ascoli e San Benedetto, che sono i due più grandi bacini delle Marche. Vogliamo dati chiari e a fornirli non può essere l’Area Vasta, questo lavoro lo fanno le università. In questa provincia un ospedale nuovo serve, siamo tutti convinti. Tuttavia, per individuare dove va fatto serve un’analisi chiara”.