Ospedale unico, Psi: “Nel Def regionale non c’è la copertura finanziaria”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I Socialisti ribadiscono la loro contrarietà in merito alla realizzazione dell’ospedale unico: “Nel Def regionale non risulta esserci traccia della copertura finanziaria dell’opera e ciò è scorretto nei confronti del cittadino. Occorre invece dare al territorio risposte concrete ai fabbisogni urgenti ed emergenti del momento”.

Il Psi ribadisce quindi la posizione già espressa nell’ultima campagna elettorale, specificando come sia necessario realizzare una seria verifica prima sul ruolo della rete ospedaliera che si intende sviluppare, “poiché la prevalente problematica legata alla cronicità può mettere in discussione un modello di eccessiva centralizzazione, fatta salva la presenza di percorso di alta specialità unici per la regione, come pure, per le Marche di confine, la necessità di definire accordi con le Regioni vicine per evitare una concorrenza interna al sistema pubblico”.

“Inoltre – prosegue il partito socialista – i servizi territoriali (domiciliarità e residenzialità) potenziati devono consentire all’ospedale di lavorare sulle patologie di maggiore complessità, uscendo dall’emergenza quotidiana del posto letto. Per questo però si devono finalmente omogeneizzare e adeguare gli organici dei distretti e attivare le forme di presa in carico previste dal Piano nazionale cronicità e dal Piano nazionale demenze”.