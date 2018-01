Ospedale Unico, Piunti: ” Prima l’azienda ospedaliera. Non si prendano in giro i sambenedettesi”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Piunti la pensa come Castelli e chiede l’istituzione dell’azienda ospedaliera. “Nel piano sanitario regionale è già prevista, basterebbe firmare una delibera – dice il sindaco – è la conditio sine qua non per la realizzazione dell’ospedale unico. Da lì parte tutto”.

Per il primo cittadino sambenedettese le discussioni relative alla possibile localizzazione della nuova struttura “sono una presa in giro nei confronti dei cittadini alla quale non mi voglio prestare”.

Spiega Piunti: “L’ospedale unico va bene a tutti, ma se ne parla da quando ero vicesindaco, sono passati più di quindici anni. Siamo in campagna elettorale, però serve rispetto e chiarezza verso i sambenedettesi. La nostra è un’area di confine che si rende attrattiva verso altre regioni. Erodiamo risorse nostre e la quota che piove dalla Regione non può poi essere ripartita su tutte le Marche per risanare situazioni meno virtuose delle nostre. Il pubblico deve fare concorrenza al privato, se vogliamo metterci in discussione lo si faccia con il riconoscimento dell’autonomia finanziaria”.