Ospedale unico, Mario Narcisi: “Ceriscioli si è inventato l’algoritmo per non decidere”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La solerzia e la precisione con la quale la Regione ci ha elencato le specialità che dovrebbero trovare spazio all’interno del nuovo Ospedale Unico dell’AV5 secondo quanto previsto per un Presidio Ospedaliero di I° Livello , che il D.M. n.70 del 2 aprile 2015, ovvero il Decreto Balduzzi , indicherebbe per il nostro territorio, rasenta il ridicolo e costituisce un atto di arroganza in quanto la stessa attenzione non è stata posta per i criteri che, seppure indirettamente , lo stesso Decreto Balduzzi suggerisce per l’individuazione della posizione di uno Ospedale che debba servire un Territorio e un Bacino di utenza come il nostro .Tanto più che la nostra stessa Regione Marche con una DGR, la n.1537 del 31-10.2012, istituiva le Reti omogenee territoriali e assistenziali con la distribuzione della Rete degli Ospedali in Aree geografiche omogenee con il superamento dei confini amministrativi e, ancora prima, il Consiglio Regionale approvava con la Del. n. 38 del 16-12-2011 il riconoscimento giuridico dell’Azienda Ospedaliera Marche Sud nel Piceno”.

La denuncia arriva dall’ex primario di Rianimazione Mario Narcisi, che attacca il governatore Ceriscioli in merito alla questione dell’algoritmo.

“A fronte di tutto questo il presidente, per non sapere o volere decidere, si inventa lo stratagemma dell’algoritmo per indicare la ubicazione del nuovo Ospedale Unico e ci informa che l’Algoritmo ha indicato l’area del Comune di Spinetoli. Questa scelta artificiosa è stata avvallata nella Conferenza dei Sindaci da uno schieramento di amministratori rappresentativi solamente del 30% della popolazione picena. E’ stato un gioco di prestigio bene riuscito, in quanto è stato estratto dal cilindro, con un intruglio che nessuno conosce, uno oscuro algoritmo per imporre la sede di uno Ospedale provinciale che doveva essere scelta con cognizione di causa. Non c’è stata la capacità e il coraggio di farlo. Se le cose vengono spiegate con argomentazioni serie e inconfutabili, non si perdono i consensi. Abbiamo sempre creduto in un Ospedale Unico. Abbiamo sempre pensato che la soluzione migliore fosse concentrare tutto in un unico contenitore e che il contenitore fosse nella posizione più funzionale”.

Prosegue Narcisi: “Pensavamo che il nuovo Ospedale Unico, posizionato in modo strategico nel Territorio Piceno secondo criteri funzionali e operativi come più volte segnalati e dotato di tutte le Discipline necessarie per dare risposte sicure alla popolazione , atte a ridurre tutti i trasferimenti in altri Ospedali, fosse la soluzione più giusta sia dal punto di vista economico che scientifico. Ma vedendo che ci ripropongono gli stessi Reparti ospedalieri con le stesse Specialità mediche e chirurgiche e addirittura ridimensionandone alcune di quelle attualmente presenti, è sacrosanto puntare sull’Azienda Ospedaliera nel Sud delle Marche. A questo punto, se i viaggi della speranza verso Ancona devono continuare, come da obiettivo vero e inconfessabile della programmazione sanitaria regionale, vista la tipologia dei Reparti Ospedalieri (che non si discostano dagli attuali esistenti) assegnatici con l’Ospedale Unico prospettatoci dalla Regione Marche secondo il Piano scritto da Ceriscioli per i nostri due Ospedali di San Benedetto e Ascoli , cosicchè il nostro malato del Piceno sarà ancora apostrofato “ malato a quattro ruote”, e vista la non considerazione del Piano Ceriscioli per le nostre zone a maggiore densità di popolazione e con una Riviera delle Palme superaffollata dal punto di vista turistico e infrastrutturale , molto più utile è optare per la linea del Sindaco Castelli fautore dell’Azienda Ospedaliera di Marche Sud con un Ospedale nuovo in Riviera e il restyling dell’Ospedale di Ascoli per la parte montana, tanto quanto fatto per l’Azienda Ospedaliera Marche Nord di Pesaro”.