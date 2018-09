Ospedale unico, De Vecchis: “Non si può non tener conto dell’Abruzzo. Il Balduzzi ci tutela, algoritmo inapplicabile”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un ospedale di base ad Ascoli ed uno nuovo di primo livello a San Benedetto, o comunque nei pressi del casello autostradale. Lo chiede Giorgio De Vecchis, ma lo prevedrebbe soprattutto la legge Balduzzi, che il capogruppo di Ripartiamo da Zero sventola ripetutamente come monito alla Regione.

“Nel 2012 lo Stato ha capito che il sistema sanitario non sosteneva più questa situazione e ha fissato un principio dove per la distribuzione dei presidi ospedalieri conta il bacino di utenza e non quello di popolazione. In ospedale ci si va per vicinanza, quindi si deve tenere per forza conto delle aree di confine dell’Abruzzo”.

Nel corso della sua lunga ricerca, De Vecchis ha svolto un’analisi dei bacini di utenza degli altri nosocomi marchigiani. Uno studio condotto tenendo conto delle distanze relative ai tragitti stradale, ipotizzando pertanto qual è la struttura a cui il paziente si rivolge con più facilità.

“Per le Marche sud ho considerato anche i comuni abruzzesi”, osserva il consigliere comunale. “In ospedale ci si va per vicinanza, quindi si deve tenere per forza conto delle aree di confine. E’ evidente la clamorosa sperequazione tra il nord e il sud della regione. Prima di chiudere Ascoli, ad esempio, dovrebbero chiudere gli ospedali di Osimo, Jesi e Senigallia che servono molti meno abitanti dei nostri ospedali e che hanno il Torrette a poco più di 20 chilometri di distanza”.

Aggiunge: “Spinetoli come soluzione non è logica. Farà spostare 250 mila persone, sono costi indiretti per la popolazione che la politica non può ignorare. La legge Balduzzi ci tutela, non dobbiamo più sottostare ai giochi di potere della politica, è un nostro diritto avere la soluzione migliore”.

Sull’algoritmo, usato come scelta della location, De Vecchis spiega: “Non è applicabile, non ha valenza legale, occorrono più variabili. E’ stato fatto un semplice discorso di baricentricità e non va bene. Il contrario di campanilismo si chiama equità”.

La denuncia riguarda anche l’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica: “E’ evidente l’attuale squilibrio nella distribuzione delle Utic a livello regionale. Circa 165 mila persone non hanno a disposizione l’Utic nell’ospedale. E’ l’unico bacino di utenza così consistente senza Utic in tutto il territorio regionale Ciò deve essere immediatamente sanato tramite il ripristino dell’Utic al Madonna del Soccorso”.

Impossibile non affrontare la questione in termini politici: “Se si costruisce un nuovo ospedale lo si fa guardando ai prossimi 50 anni, non 5 anni. Serve una visione per una scelta importantissima. Noi abbiamo subito una penalizzazione negli anni per tre motivi. Il primo come sud delle Marche rispetto al nord, il secondo come zona di confine e il terzo con il dominio di Ascoli da una parte e Offida dall’altra”.