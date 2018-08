Ospedale unico, De Vecchis: “La Regione si preoccupi dell’esistente”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un ospedale unico fra Colli del Tronto e Pagliare. Così è deciso. La conferenza dei sindaci ha infatti confermato la collocazione proposta dalla Regione, votando il documento con 17 voti favorevoli.

Non è pertanto bastata l’opposizione ferrea dei comuni di Ascoli e San Benedetto, i centri più popolosi del Piceno, smentiti dalla decisione di altri piccoli paesi dell’entroterra, che fanno tornare a galla un altro tema di dibattito, ossia quello del diverso “peso” da garantire alle realtà capofila, rispetto a quelle minori.

“Il parere della Conferenza dei Sindaci è carente del requisito principale previsto dalla legge, ossia la rappresentanza della popolazione”, dichiara Giorgio De Vecchis.

Il consigliere comunale di Ripartiamo da Zero contesta la scelta della location, decisa da un algoritmo: “Che peso è stato dato alla popolazione rispetto alle altre variabili utilizzate? – si domanda – la Regione ha fatto i calcoli di una localizzazione decentrata rispetto alla concentrazione della popolazione in termini di costi indiretti quale traffico ed inquinamento? E dei maggiori costi per i privati per gli spostamenti? Non si possono fare i calcoli considerando i confini regionali come una barriera invalicabile”.

De Vecchis si preoccupa infine del presente, con la necessità di far funzionare al meglio il Madonna del Soccorso: “La Regione si deve si deve preoccupare dell’esistente e deve garantire a San Benedetto i servizi che invece non garantisce, vedi l’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica. Noi siamo una città capofila, siamo il più grande agglomerato urbano del sud delle Marche. Tra abitanti e turisti in questo periodo tocchiamo le 250 mila persone”.