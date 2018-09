Ospedale unico, De Vecchis: “I malati diventerebbero pacchi. Scelta di Castel di Lama assurda”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La scelta di Castel di Lama è assurda, costringerebbe a spostarsi 250 mila persone per raggiungere l’ospedale. Quelli di San Benedetto e Ascoli non sarebbero più definibili tali, chiuderebbero”. Sulla questione dell’ospedale torna a parlare Giorgio De Vecchis e lo fa durante la tradizionale diretta Facebook di Remo Croci.

“Il Madonna del Soccorso e il Mazzoni diventerebbero poliambulatori con pronto soccorso, funzionerebbero a trasferimenti – osserva il consigliere comunale – i malati diventerebbero pacchi, i costi indiretti moltiplicati per gli anni diventerebbero bestiali in termini di inquinamento e traffico”.

Il capogruppo di Ripartiamo da Zero conferma la volontà di proporre due mozioni sull’argomento, ipotizzando anche un coinvolgimento del Ministero della Salute: “Ora abbiamo i dati e possiamo controbattere, non parliamo più di aria fritta. Il Ministero non è più in mano al Pd. Si andrà in commissione, io proporrò un paio di mozioni. Non esiste più campanilismo. Con il Balduzzi si va per bacini di utenza, è una legge statale con criteri ben precisi. Una legge che punta all’equità, sull’equa distribuzione dei presidi in base ai bacini d’utenza. Quest’area vasta ha 210 mila abitanti, quindi ci spetterebbe solo un ospedale di primo livello, in realtà c’è un principio di libertà di cura e il bacino d’utenza prevede anche i cittadini abruzzesi. Il bacino d’utenza ci consentirebbe di avere un ospedale di primo livello, mentre ad Ascoli spetterebbe un ospedale di base. La regione dice che abbiamo troppi ospedali, quindi bisogna farne uno solo. Negli ultimi trent’anni siamo stati politicamente molto deboli. In questi trent’anni le risorse sono andate con preminenza alle Marche del nord e le poche che arrivavano, siccome ha sempre dominato il potere offidano-ascolano, sono andate in Ascoli”.