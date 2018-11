Ospedale, Udc propone una mozione in consiglio regionale: “Ne serve uno sulla costa”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una mozione da presentare in consiglio regionale per la progettazione e la realizzazione di un nuovo ospedale di primo livello sulla costa e di base nell’entroterra.

La richiesta arriva dall’Udc di San Benedetto, che elenca i motivi della propria presa di posizione: “Il bacino di utenza del nostro territorio ed in particolare della fascia costiera è fortemente caratterizzato da una mobilità attiva e da un afflusso turistico importante ed unico come realtà in tutta la Regione Marche che, numeri alla mano, giustifica un intervento di questo genere; la fascia costiera ha assunto ormai da tempo, e il futuro non potrà che accentuare tale caratteristica, i connotati di città metropolitana polarizzando anche i comuni del vicino Abruzzo che necessariamente richiede un nosocomio all’altezza”.

I centristi ricordano inoltre come il piceno sia stato il primo ad attivare da tempo la chiusura di presidi ospedalieri minori di qualsiasi tipologia: “Ad oggi non è presente alcuna tipologia di ospedale al di fuori del Mazzoni di Ascoli Piceno e del Madonna del Soccorso a San Benedetto del Tronto mentre in alte provincie della regione, nonostante le direttive di accorpamento e/o chiusura dei nosocomi, sono ancora operativi molte strutture; il terremoto ha modificato molte abitudini e tendenze ad esempio non c’è più l’ospedale di Amatrice per anni punto di riferimento per la parte montana della provincia picena; il medesimo percorso è già stato avviato con successo in altri territori della Regione quali Pesaro e Fano, Macerata e Civitanova”.