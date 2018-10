Ospedale, Piunti: “Nessun campanilismo con Ascoli. Il derby è col nord delle Marche”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una commissione sulla sanità aperta a chi all’ospedale ci lavora, con la partecipazione del presidente dell’ordine dei medici della provincia di Ascoli Piceno, Fiorella De Angelis.

Una relazione la sua che conferma le preoccupazioni per il piano di tagli pari a 8 milioni previsto per l’Area Vasta 5. “Siamo già penalizzati rispetto ad altre aree – dice – è stato fatto molto rispetto al 2012, ma manca tanto. Il reparto di ginecologia è in grandi difficoltà, in quello di pediatria spesso dobbiamo trasferire i bambini. Ci sono poche culle termiche. Sono tutti stanchi di lavorare in condizioni drammatiche. Non ci sono più medici per pediatria e pronto soccorso, è una problematica nazionale, nelle regioni a statuto speciale pagano il doppio”. Quindi ammonisce: “Mi interessa poco dell’ospedale unico, mi interessa sapere cosa fare ora, nel presente. Ci avevano promesso investimenti, al contrario ci troviamo di fronte a dei tagli”.

Il sindaco Piunti allontana nuovamente ogni discorso campanilistico: “Se derby ci deve essere, sia tra nord e sud delle Marche. Abbiamo bisogno di condividere le nostre considerazioni con i medici, che all’ospedale ci lavorano”.

L’opposizione chiede che l’attenzione si soffermi soprattutto sulle difficoltà del Madonna del Soccorso: “Non sappiamo se e dove si farà l’ospedale unico, quindi nell’attesa di ciò mi piacerebbe conoscere un elenco dei problemi e fare richieste precise”, osserva Flavia Mandrelli. “Sennò ci troveremo a svuotarci continuamente di competenze in attesa di qualcosa”.