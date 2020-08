Ospedale, Orgoglio Civico scrive ai candidati presidente: “Nel sud delle Marche serve cambio di programmazione”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Nel sud Marche la popolazione del piceno merita una decisa inversione sulla programmazione sanitaria, gestita nei due plessi ospedalieri, il Mazzoni e il Madonna del Soccorso, attraverso una competente valutazione dei bisogni”. Lo dice Benito Rossi rivolgendosi ai sette candidati alla presidenza della Regione. “È sotto gli occhi di tutti come nel piceno, zona ove prevalentemente operiamo, al pari del resto delle Marche, sia necessario intervenire sulla situazione sanitaria, con decisione e competenza, al fine di porre rimedio alle storture esistenti, come ad esempio liste di attesa; medicina territoriale; rapporti con il privato; edilizia sanitaria; quadri organizzativi degli ospedali e del territorio; sottostima degli organici; modelli organizzativi per affrontare la nuova emergenza covid; implementazione della meritocrazia; valutazione dei risultati”.

Il coordinatore di Orgoglio Civico chiede quindi una chiara presa di posizione da parte di Maurizio Mangialardi, Francesco Acquaroli, Gianmario Mercorelli, Sabrina Banzato, Fabio Pasquinelli, Roberto Mancini e Alessandra Contigiani.

“La presa in carico del paziente domiciliare e/o del paziente collocato nelle RSA deve essere sostenuta attraverso protocolli preventivi in grado di garantire una corretta deospedalizzazione. Maggiore attenzione da parte del pubblico sulla gestione della lungodegenza convenzionata. Quindi ospedali per una maggiore fruizione per acuti grazie a maggiori investimenti sul territorio. Questi sono solo alcuni argomenti di cui gradiremmo sentir parlare con soluzioni idonee. Quella sanitaria, ci rendiamo conto, che è una materia vasta e complicata che merita appunto la migliori competenze gestionali, senza le quali qualsiasi partito fallirebbe, a discapito dei cittadini”.