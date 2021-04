Ospedale, la denuncia di Urbinati: “La Regione cerca medici per i pazienti Covid, ma non spiega mai nulla. Cosa sta succedendo?”

“La Regione e il sindaco garantirono il mantenimento di tutti i reparti. Le cose non stanno così”. Lo denuncia l’ex consigliere regionale di Italia Viva Fabio Urbinati. “Già dall’inizio della seconda ondata – spiega – abbiamo lamentato una scarsa trasparenza nella comunicazione da parte della regione Marche soprattutto per quello che accade all’interno del Madonna del soccorso. La Regione Marche e il sindaco Pasqualino Piunti, garantirono, a differenza della prima ondata, il mantenimento di tutti i servizi e di tutti i reparti all’interno del Madonna del Soccorso. Purtroppo le cose non stanno così poiché i reparti di medicina generale, di geriatria e otorino sono stati smantellati, le attività operatorie programmate e in parte urgenti sono state sospese e il pronto soccorso è in grandissima difficoltà oltre a tutto il resto della struttura. Ad oggi purtroppo, al Madonna del soccorso tra terapia intensiva, semintensiva e reparto degenza sono ricoverati circa 80 pazienti COVID con enorme difficoltà degli altri reparti di degenza ordinaria”.

“A far crescere la nostra preoccupazione – continua Urbinati – è il fatto di aver appreso che in applicazione della determina 423 ASUR sia stato emesso un avviso per il reperimento di dirigenti medici da dirottare nel reparto COVID del Madonna del soccorso di San Benedetto. Inizialmente si prenderanno in considerazione le adesioni volontarie, in mancanza di esse sarà l’ASUR stessa ad individuare le figure necessarie. Come è facile intuire ciò causerà grosse difficoltà a tutto l’ospedale con il rischio di vedere smantellati ulteriori reparti e di rendere ancora più incerto e lontano nel tempo il pieno ritorno alla normalità del nostro ospedale. Ormai non ci sorprende il silenzio assordante di comitati e contro-comitati in quanto la loro credibilità è ormai pari allo zero, ci sorprende però il Sindaco Piunti, ormai muto sulle vicende della sanità. Un Sindaco inconcludente che è ostaggio della destra Ascolana che, oltre a tenere appesa ad un filo la sua ricandidatura, ha ormai il pieno controllo della sanità Picena”.

“Rivendico con forza l’atteggiamento della precedente amministrazione che ha sempre informato dettagliatamente sulle vicende della nostra sanità. Rinnovo nuovamente l’invito ad un confronto diretto con il Sindaco Piunti su questi temi, confronto da cui scappa da ormai 2 anni”.