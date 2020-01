Ospedale, i sindaci di Spinetoli e Colli: “Noi capaci di decidere. Piunti si contraddice continuamente”

SPINETOLI – Se a San Benedetto e dintorni la politica si oppone alla decisione della Regione di collocare il futuro ospedale a Spinetoli, a Colli e nella stessa Spinetoli i sindaci esultano e difendono il comportamento di Palazzo Raffaello.

Andrea Cardilli e Alessandro Luciani intervengono assieme e ricostruiscono l’iter che ha portato alla tanto contestata scelta. “Ad Alessandro venne l’idea di collaborare visto che i territori sono uniti – spiega Cardilli – abbiamo proposto la candidatura e siamo andati in conferenza dei sindaci. Hanno deciso di deliberare per ben due volte in tal senso. Crediamo fortemente che l’indirizzo dato dalla Regione sia quello di un ospedale di eccellenza del piceno”.

Il primo cittadino di Colli parla apertamente di “scenari assurdi” facendo chiaro riferimento all’annunciata battaglia di Pasqualino Piunti. “Siamo il fanalino di coda delle Marche e perdiamo tempo. In tema di servizi come fa un sindaco a valere più di un altro? Siamo tutti uguali e abbiamo pari dignità. Si sta gettando fumo negli occhi”.

Gli fa eco Luciani: “Bisogna smetterla coi campanilismi, si ha paura di scegliere. Da vent’anni si parla di ospedale e non si decide. Anna Casini ha deciso in una fase delicata, a ridosso di elezioni. I requisiti che la Regione ha chiesto sono rispettati, altri territori invece non li hanno. Le aree proposte da San Benedetto non esistono. Piunti va in contraddizione continua. In conferenza dei sindaci diceva no all’ospedale unico, ora dice sì, ma a Centobuchi. Cosa cambiano 10 chilometri a est o a ovest? Il territorio ha bisogno di eccellenze. Spero che i sindaci cambino il modo di pensare. Noi siamo stati capaci di prendere una decisione. L’area sta a un chilometro dall’uscita dell’autostrada, ha due fermate di ferrovia, strade e servizi. Tutte le vie di comunicazione sono fatte e ci sono già i sottoservizi predisposti”.