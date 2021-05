Ospedale, i quartieri incontrano il sindaco e chiedono di parlare con Saltamartini: “Si realizzi una nuova struttura di primo livello”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I Presidenti dei Quartieri hanno chiesto un incontro chiarificatore con il sindaco Piunti a seguito di alcune affermazioni apparse recentemente sulla stampa che sembrava appoggiare la proposta di riqualificazione dell’attuale “Madonna del Soccorso”.

I Quartieri hanno brevemente riassunto il percorso, di questi ultimi quattro anni, condiviso con l’Amministrazione Comunale che ha avuto come punto di sintesi la mozione votata dal Consiglio all’unanimità il 03/05/2021 dove, nel rispetto del DM 70/2015, si chiede alla Regione Marche di avere nell’Area Vasta 5 due ospedali: uno di Base e uno di Primo Livello nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto.

“Il Sindaco – spiegano dal coordinamento dei quartieri – ha esordito comunicando la nomina di 3 nuovi cardiologi che consentirà di riattivare l’UTIC nel nostro Ospedale. Ha poi riaffermato di portare avanti quanto è scritto negli atti prodotti dalla sua Amministrazione e di non appoggiare la proposta di riqualificazione dell’esistente in quanto la sua attuale localizzazione presenta evidenti criticità in un’area ormai densamente abitata. I Quartieri della quarta città delle Marche, a circa nove mesi dalle elezioni regionali, intendono invitare ad un incontro pubblico l’Assessore alla Sanità dott. Saltamartini insieme ai nostri rappresentanti recentemente eletti, per fare il punto su due argomenti:

1) ripristino dei reparti soppressi nell’attuale sede;

2) realizzazione del nuovo Ospedale di Primo Livello “Madonna del Soccorso” nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto”.