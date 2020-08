Ospedale, Falco e Curzi: “Mangialardi? Nessuno strafalcione, ma chiara dichiarazione di intenti”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Le dichiarazioni di Mangialardi non fanno che confermare gli indirizzi e le intenzioni espressi con chiarezza sin dal 2018, sia con gli atti della Regione che con le dichiarazioni del Presidente Ceriscioli e della vicepresidente Casini”. Rosaria Falco e Marco Curzi commentano le parole del candidato presidente del centrosinistra in merito al tema della sanità. “Tanto clamore ci sorprende non poco, ci chiediamo se ci si aspettasse che forse, con il pretesto del Covid, ci fosse un’improvvisa inversione di marcia, contravvenendo ad accordi milionari presi da anni. Ad affari concordati ed elettoralmente proficui, che erano a tal punto consolidati da legittimare, in assenza di documenti ufficiali, i rappresentanti del fantomatico project di Pagliare ad annunciare pubblicamente, un anno or sono, di essere pronti per procedere e di aver preso addirittura contatti con la Regione Abruzzo e con centri di ricerca che avrebbero fatto capo al nuovo ospedale di eccellenza”.

I due consiglieri comunali ricordano un altro intervento alla Festa de L’Unità di Grottammare del 2019, stavolta ad opera del presidente uscente Ceriscioli. “Parlò di presidi territoriali quale sorte dei due attuali ospedali, nessun ripensamento sulla questione, ma quantomeno una estrema coerenza. La rivolta di alcuni candidati, a quanto pare ininfluenti di fronte agli ordini di scuderia, fa davvero sorridere, soprattutto la replica del consigliere Urbinati, il quale pubblicamente bacchetta il proprio candidato presidente impartendo una lezione sul significato tecnico e sulla differenza tra strutture territoriali e ospedali di base, minimizzando il senso delle dichiarazioni di Mangialardi, declassandole, anziché come dichiarazione di intenti in piena campagna elettorale, come strafalcione inconsapevole che denoterebbe una altrettanto inammissibile ignoranza. E per far ciò, riconferma la favoletta già ampiamente contestata dei tre ospedali, due di base nelle città principali, ed uno di presunta eccellenza nel bel mezzo della Ascoli-Mare, dimenticando ostinatamente che due ospedali di base, con i tre reparti obbligatoriamente previsti dalla legge, chirurgia, ortopedia e medicina, presuppongono un minimo di 60 posti letto ciascuno, il che ridurrebbe le dotazioni del nuovo ospedale, da fare, dice lui, senza il project ma con i soldi del Mes, all’incirca a 363 posti letto, evenienza esclusa categoricamente da Ceriscioli. E il consigliere Urbinati dimentica di essere stato già lui stesso bacchettato da Ceriscioli nell’ottobre 2018, quando parlò di tre ospedali e Ceriscioli rispose, senza mezzi termini: “la mia posizione e quella della Regione è di un unico ospedale di primo livello nella Vallata del Tronto”. Senza considerare che tale fantasiosa ipotesi porrebbe nel nulla tutte le logiche di razionalizzazione e risparmio imposte dalla legge sull’equa distribuzione dei presidi ospedalieri: l’interpretazione tuttora vigente di tale legge ci sembra tutt’altro che improntata ad equità. E intanto il nostro ospedale continua ad avere una operatività ridotta al minimo a dispetto del manto sgargiante che gli hanno fatto indossare”.