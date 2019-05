Ospedale, ecco la mozione: “Subito un consiglio comunale aperto con Ceriscioli. Gravi carenze affliggono il Madonna del Soccorso”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un consiglio comunale aperto dedicato esclusivamente alla sanità. E’ ciò che chiedono i firmatari della mozione che verrà presentata in assise il 15 giugno e che, probabilmente, godrà di un consenso bipartisan.

La volontà è quella di invitare all’appuntamento il Direttore Generale dell’Area Vasta 5, il Direttore Generale dell’Asur, il Presidente della Regione Marche e tutti i sindaci della provincia di Ascoli Piceno e Teramo.

Si afferma nel documento: “Gli standard quantitativi dell’offerta ospedaliera, espressi dal Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70, riconoscono a questa Area Vasta la localizzazione di due presidi ospedalieri, uno di primo livello ed uno di base anche a servizio della zona montana, in relazione ai bacini di utenza tecnici primari esistenti, comprensivi degli ambiti territoriali confinanti della regione Abruzzo”.

Inoltre, si sottolineano le “gravi difficoltà e delle carenze che da anni affliggono l’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto, a detrimento sia dei pazienti che degli

operatori sanitari nonché l’annosa mancanza di diversi primari, per ovviare alla quale non sono mai stati banditi i necessari concorsi”.

I firmatari ricordano come nonostante la carenza di organico, un cui drammatico segno

è la difficoltà per il Pronto Soccorso nel poter garantire le ferie estive al personale

sanitario, e nonostante la diminuzione dei posti letto e la progressiva obsolescenza

dei macchinari, “il nostro ospedale riesce comunque a mantenere un alto indice di

produttività”.

Concludono: “La Cardiologia e l’Emodinamica si trovano nell’ospedale di Ascoli, ma erano

funzionanti al Madonna del Soccorso prima della loro apertura al Mazzoni; il dottor

Alberto Labanti non è mai stato sostituito, quale emodinamista al Madonna del

Soccorso, dopo il suo pensionamento. La programmazione di Area Vasta del 2018 recita che “attività prevalente per l’Ospedale di San Benedetto del Tronto è l’Emergenza”, mentre per l’Ospedale di Ascoli Piceno è la “Specialistica elettiva”, costituita da attività non

rientranti nell’emergenza urgenza. La Cardiologia, unitamente all’Emodinamica, fa parte del dipartimento di emergenza urgenza, ma ciononostante San Benedetto ne è

priva, al contrario di Ascoli Piceno, in contrasto con quanto disposto nella

Programmazione di Area Vasta 2018”.