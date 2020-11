Ospedale e sanità. Ma che fine ha fatto Andrea Assenti?

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non è che ci siamo resi conto adesso, con la vicenda del reparto di Oncologia, che Andrea Assenti non abbia battuto un colpo. E’ da una decina di giorni, più o meno, che questa redazione sta cercando di contattarlo, via telefono, per messaggio, anticipandogli addirittura l’argomento per il quale lo stiamo chiamando, per affrontare l’argomento sanità. Doveroso, ora che lui è l’unico in consiglio regionale ad arrivare dalla Riviera. Un territorio che, tra l’altro, rappresenta tra i banchi della maggioranza. Vorremmo chiedergli quali siano le reali intenzioni della Regione relativamente al piano pandemico per quanto riguarda l’ospedale di San Benedetto, vorremmo chiedergli cosa lui abbia intenzione di fare, tra i suoi colleghi di maggioranza e con la giunta, per capire quale sia davvero la sorte del nostro ospedale. E vorremmo chiedergli anche un parere sulla situazione visto che dopo quattro anni e rotti da vicesindaco un’idea, una minima idea, sulla situazione sanitaria del Piceno e della Riviera delle Palme dovrebbe pure essersela fatta.

Eppure di Andrea Assenti nessuna traccia. Una parola, una risposta, un messaggino. Un piccione viaggiatore. Viene da chiedersi se l’ex vicesindaco di San Benedetto sia a conoscenza di quello che sta succedendo quaggiù, nel profondo sud delle Marche, relativamente alla sanità.

Nanni Moretti, mentre D’Alema prendeva bastonate in tv da Berlusconi, gridava contro lo schermo: “Dì qualcosa di sinistra”. Al consigliere regionale sambenedettese non chiediamo tanto: basta soltanto che dica qualcosa.