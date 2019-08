Ospedale, Di Francesco chiede il voto ponderato in conferenza dei sindaci

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Antimo Di Francesco chiede una modifica del procedimento di voto in conferenza dei sindaci. “Il voto ponderato vale a Macerata, perché non vale qua?”, chiede il capogruppo del Pd.

“Bisogna riproporre questo tema con forza. Non si capisce perché da una parte si proceda in un modo, altrove in un altro. Non c’è rappresentatività”.

Di Francesco pensa al futuro della sanità, senza però perdere d’occhio il presente: “La questione della location del nuovo ospedale non può distrarci dalla situazione attuale. Bisogna riqualificare i servizi e potenziare le emergenze”.