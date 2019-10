Ospedale, De Vecchis: “Siamo l’ultima ruota del carro. Chiediamo solo l’applicazione del Balduzzi”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Siamo diventati il buco del sedere del mondo. Siamo il sud delle Marche e allo stesso tempo la parte più debole della provincia”. Giorgio De Vecchis non poteva mancare all’incontro organizzato da Fabio Urbinati per l’illustrazione del piano sanitario.

Un’occasione per ribadire la necessità di potenziare il Madonna del Soccorso per il presente in vista della realizzazione di un nuovo ospedale che il membro del comitato continua a volere a Monteprandone.

“Si sta andando verso l’ospedale unico di Pagliare – contesta il consigliere comunale – sarebbe semplice chiedere un ospedale di primo livello sulla costa. Dalla nostra parte c’è la legge Balduzzi, uscita nel 2015. Ci salva perché dice che la giustizia va applicata. Siamo l’unico comitato che reclama l’applicazione del Balduzzi, altri comitati invece vorrebbero abrogarlo. La conferenza dei sindaci è consultiva e di fronte alla legge non conta niente”.

Non mancano i confronti con Ascoli: “Ci troviamo di fronte ad una realtà clamorosamente squilibrata, se ci aggiungiamo anche il divario nord e sud della regione. Hanno svuotato San Benedetto, dove la popolazione aumentava, e hanno potenziato Ascoli, dove la popolazione andava a diminuire”.