Ospedale, De Vecchis: “San Benedetto penalizzata, dobbiamo far rispettare la legge”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – All’incontro sulla sanità organizzato dai comitati di quartiere non poteva mancare Giorgio De Vecchis. “Dobbiamo ragionare in base ai bacini di utenza e non in base ai bacini di voti, altrimenti la sanità alla lunga non si sostiene”, afferma il consigliere comunale.

“Questo deve essere il principio. Dobbiamo far capire a chi governerà la Regione che la legge dice che questa zona, soprattutto San Benedetto, è quella che in questi anni è stata la più penalizzata di tutte le Marche”.

De Vecchis cita ancora una volta il decreto Balduzzi, affermando che la lotta contro il nuovo ospedale a Pagliare non è dettata dal campanilismo, bensì da una richiesta di equità. “C’è una disparità palese. E’ importante da cittadini continuare a tenere sotto pressione questa situazione affinché la legge venga rispettata”.