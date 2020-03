Ospedale Covid a San Benedetto, Giorgi (Pd) difende la scelta: “La politica si stringa intorno ad Anna Casini. Fortunati ad averla”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Quando l’emergenza chiama San Benedetto risponde”. Il Pd plaude alla decisione di individuare il Madonna del Soccorso come ospedale preposto alla cura dei malati di coronavirus. “La scelta del Madonna del Soccorso ci responsabilizza, ci inorgoglisce e richiede anche un sacrificio temporaneo, quello di rivolgerci, per tutto ciò che non riguarda l’infezione da Coronavirus all’ospedale di Ascoli che nei prossimi mesi vedrà raddoppiate come minimo le prestazioni da erogare”, dice Pier Giorgio Giorgi.

“L’emergenza comporta un disagio per tutti, per i pazienti in primo luogo, ma anche per il personale sanitario che si vede costretto a lavorare in una struttura di vecchia concezione e non più al passo con i tempi. La stessa cosa sarebbe accaduta se invece di scegliere il Madonna del Soccorso avessero scelto il Mazzoni per curare i contagiati. Qui da noi avremmo dovuto far fronte a disagi anche maggiori. L’emergenza ci insegna che non è più il tempo dei campanilismi, dei complottismo e delle diatribe tra esponenti del ceto politico, ma il tempo della responsabilità e delle scelte ponderate per il bene di tutta la nostra comunità del Piceno”.

Il vicesegretario democatrico allontana quindi ogni spunto polemico, sottolineando la provvisorietà della decisione. “La scelta oculata di destinare l’ospedale di San Benedetto interamente alla cura dei malati di Coronavirus è solo temporanea. Terminata l’emergenza tutto tornerà come prima con il ripristino di tutti i servizi esistenti come previsto dalla Delibera della Giunta regionale 272 del 9 marzo scorso. Rimaniamo tranquilli, non ci stanno togliendo nulla. Che l’emergenza sia l’occasione per riscoprire il senso di appartenenza alla nostra comunità e il valore della solidarietà fatta di piccoli gesti di grande valore come ad esempio quello di fare la spesa agli anziani o ai vicini di casa. Infine un appello ai politici locali. Questo non è il tempo della polemica sterile. La politica dia il buon esempio dimostrando unità d’intenti. Di fronte ad una pandemia che sta mettendo in ginocchio la nostra nazione e il mondo intero non esistono né destra né sinistra, esiste una bandiera sola, quella italiana. Nel nostro territorio abbiamo la fortuna di avere la vicepresidente della Regione Marche Anna Casini. Che il mondo della politica si stringa intorno a questa figura istituzionale per far fronte comune all’emergenza e per servire meglio le nostre comunità. La politica è servizio ai cittadini. Tutti insieme ce la faremo restando uniti e mostrando responsabilità e solidarietà. Va evidenziato il grande clima di collaborazione esistente tra gli operatori dei due nosocomi provinciali. Grazie ad accordi presi nella giornata di ieri sono in arrivo nell’ospedale di San Benedetto i reparti di Pneumologia e di Malattie infettive mentre da parte dei medici del Mazzoni vi è una grande disponibilità ad accogliere i reparti provenienti dal Madonna del Soccorso. L’unità di crisi si sta adoperando senza risparmiarsi alla realizzazione di questa trasformazione cercando di ottimizzare la sicurezza del personale coinvolto. Tutti gli operatori sanitari stanno lavorando in maniera encomiabile a ritmi serratissimi. A loro vanno il nostro plauso e i nostri più sentiti ringraziamenti. Alla Regione Marche e ai dirigenti dell’Area Vasta 5 il compito di mettere i nostri medici e i nostri infermieri nelle condizioni di operare nel miglior modo possibile. Va inoltre riconosciuta alle strutture private la disponibilità ad accogliere tutti i pazienti che erano in cura nei reparti oggetto di trasformazione. È questo il momento di dimostrare che siamo un corpo unico, stringendoci attorno ai nostri operatori sanitari e alle istituzioni per testimoniare il nostro sostegno. Lo stiamo già facendo e dobbiamo continuare a farlo collaborando con chi si occupa della nostra salute”.