Ospedale, Benigni risponde a Luciani: “Mai archiviato il progetto di Spinetoli, ma dopo il covid il mondo è cambiato”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Non ho mai archiviato il progetto di Spinetoli che ad oggi è e tale resta anche perché non dipende dalla mia volontà, ma ho, anzi abbiamo parlato solo dei mutamenti che ci sono stati e che potrebbero con tutta evidenza, aprire ad una diversa rimodulazione della sanità picena”. Claudio Benigni replica al sindaco di Spinetoli, che aveva polemizzato in merito alle dichiarazioni del segretario portodascolano del Pd sulla questione del nuovo ospedale.

“Sull’accusa che mi sarei arrogato il diritto di parlare a nome di tutto il Pd senza passare al vaglio degli organismi, va steso un velo pietoso. Il sottoscritto, come tutti han potuto vedere, non ha parlato a nome di tutto il Pd ma nel proprio ruolo di Segretario di Circolo, il quale ne ha da sempre piena autonomia. Non è affatto vero che il mio pensiero dovesse essere approvato da alcuna assemblea provinciale e perché sennò altri prima di me avrebbero dovuto farlo e perché la mia era e resta solo un ipotesi futuribile e possibile, peraltro legata alle scelte dei livelli gerarchici di ordine superiore”.

Benigni ricostruisce quindi la vicenda, spiegando che tutto era nato dall’intenzione di difendere Anna Casini da una polemica col leghista Andrea Maria Antonini. “Dopo il Covid il mondo è cambiato. Se dovessero essere superati i paletti del Balduzzi, se potranno essere utilizzati i fondi europei oggi esistenti, se a San Benedetto fra meno di un anno dovesse esserci, come mi auguro, un sindaco di centrosinistra, avremmo una situazione molto diversa da quella di ieri. Uno scenario differente e più sereno col quale ragionare sulla riorganizzazione del sistema sanitario, senza le strumentalizzazioni e i giochetti messi in atto in questi anni da Castelli e Piunti. E in quest’ottica, sulla scorta delle aperture importanti fatte di recente da alcuni sindaci della vallata, potrebbe essere rivista, perché no, anche la tanto discussa location del nuovo nosocomio. Che avrei detto di strano?”.