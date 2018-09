Ospedale, Benigni (Pd): “Ci interessa una sanità che funzioni, non il campanilismo”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Claudio Benigni scrive al nuovo direttore dell’area vasta 5, Cesare Milani. “Vorrei ringraziarla di cuore per le sue prime azioni da neo direttore che ci hanno tranquillizzato non poco. Con il suo arrivo ha scongiurato la fuga di diversi medici che era stata paventata nei giorni scorsi e questo mi pare un primo grande risultato. Non solo, ha anche parlato degli ottimi professori che abbiamo la fortuna di avere, usando termini lusinghieri nei confronti del nostro concittadino sanbenedettese Primario di Ematologia il professor Piero Galieni che li merita tutti”.

Il segretario del circolo Pd di Porto d’Ascoli affronta quindi le problematiche che gravano sul Madonna del Soccorso: “In attesa del nuovo Ospedale Unico i cui tempi di realizzazione sono ahimè espressi in anni, mi preoccupa invece e tanto la situazione in cui versa il sistema sanitario attuale e per le lunghe liste di attesa di cui si fa un gran parlare ma in particolare per il suo funzionamento che ha a mio avviso estremo bisogno di una generale e coraggiosa riorganizzazione. Non è più tollerabile quel che è accaduto in passato con reparti che avevano esuberi di personale e che peraltro utilizzavano in modo anomalo le agevolazioni della Legge 104 o le cure elioterapiche mentre altri settori erano al collasso non potendo nemmeno godersi le ferie spettanti, uno per tutti il Pronto Soccorso. C’é bisogno di un Direttore con gli attributi che affronti con serenità le parti sociali ed in primis i sindacati per risolvere definitivamente queste criticità. Una qualsiasi azienda privata per evitare di ricorrere al licenziamento, sposterebbe la forza lavoro dove necessita, e se non ha le mansioni necessarie, riconverte le maestranze con corsi di specializzazione. Così come non è tollerabile impedire detti spostamenti in nome dei troppi chilometri di distanza tra i due nosocomi di Ascoli e San Benedetto. Le risorse purtroppo sono sempre meno per cui quelle disponibili devono essere ottimizzate ed usate al meglio”.

Prosegue Benigni: “Sul nuovo Ospedale non mi addentro anche perché mi pare surreale discutere se farlo a Pagliare piuttosto che a Monsampolo. In questi giorni si fa tra l’altro un gran parlare della possibile localizzazione di San Benedetto grazie al bacino di utenza che gli darebbe diritto all’ospedale di primo livello ma è probabilmente una strada non percorribile e in quanto la parte interna ne uscirebbe mortificata e perché certi progetti per vedere la luce necessitano della maggiore condivisione possibile. Quel che più mi interessa invece, e su questo credo possa aiutarmi è come dicevo, la riorganizzazione nel suo complesso dell’intero sistema sanitario. A prescindere dalla localizzazione del nuovo Ospedale per Acuzie, ritengo che San Benedetto (e così Ascoli) debba cogliere al volo l’occasione per rilanciare e contrattare con la Regione Marche altri servizi funzionali e complementari”.

L’esponente dei democrat cita pertanto un servizio elicottero h24 “che garantisca in pochi minuti l’arrivo in Ospedale e dunque il salvataggio di vite umane”; due poliambulatori specialistici di prossimità “per ridurre le distanze agli utenti”, una interazione efficace tra il nuovo livello di primo livello e i due presidi di Ascoli e San Benedetto “dove si potrà seguitare a fare consulenze specialistiche, ad eseguire analisi ed esami diagnostici, ad ospitare le lunghe degenze e riabilitazioni o ad accogliere le residenze socio-sanitarie, possano davvero essere sinergici per migliorare l’offerta sanitaria complessiva”.

Conclude Benigni: “Direttore, a noi cittadini non interessa fare strategie di propaganda o fomentare un deleterio campanilismo. L’unica nostra vera preoccupazione è avere prima possibile una sanità che funzioni, che sia facilmente accessibile e con prestazioni di qualità. Per fare ciò occorrono si strutture ed attrezzature ma soprattutto servono professionisti ed operatori sanitari che vengano messi nella condizione di lavorare nelle migliori condizioni possibili, attraverso il dialogo ed il rispetto delle regole. Questa è la vera Eccellenza di cui il Piceno ha fame. Concludo rivolgendo dunque un accorato appello a tutti affinché non si discuta all’infinito perdendo un’altra occasione, che potrebbe essere l’ultima, per migliorare la qualità dell’offerta sanitaria pubblica nel nostro territorio. Se poi il Sindaco Piunti riuscisse a convincere gli altri sindaci del Piceno con in testa il suo alter ego, il sindaco di Ascoli Guido Castelli, ad accettare la sua proposta con il declassamento a Ospedale di Base del “Mazzoni” di Ascoli, sarei il primo a prenderne atto. Ma questa eventualità a me sembra alquanto improbabile”.