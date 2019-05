Ospedale, Balloni: “Dalla Regione assenza di chiarezza”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il silenzio della Regione Marche sul tema della sanità allarma il centrodestra sambenedettese. “Nonostante le varie richieste di incontri e confronti – dice il presidente della commissione sanità Gianni Balloni – non può che aumentare il disagio della cittadinanza di fronte al pericolo, concreto, che San Benedetto veda spogliarsi di una struttura e di reparti specialistici che garantiscano il primario bene costituzionale della salute”.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia precisa di non voler alimentare polemiche e alzare i toni, tuttavia “è ndubbio che la mancanza di chiarezza da parte del Presidente Ceriscioli o, peggio, le certezze non condivise con i cittadini, generino dubbi e preoccupazioni”.

Quindi annuncia: “Onde trattare e portare a sintesi la problematica sul locale Nosocomio, sia esso Unico, di primo livello, di Base, insomma capire quale futuro si progetti per il Madonna del Soccorso, ho indetto la convocazione della Commissione Sanità per il giorno 4 giugno alle ore 12,00, in attesa di ulteriori iniziative che abbiano, mi auguro per il bene della città, unità di intenti da sottoporre alla Regione Marche”.