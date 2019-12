Ospedale a Pagliare, la rabbia di Fioravanti: “Scelta scellerata, governo regionale alla deriva”

ASCOLI PICENO – “L’iniziativa last minute sull’ospedale unico di vallata della giunta Ceriscioli puzza di bruciato”. Lo dice il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, che contesta apertamente l’ok della Regione sulla scelta di Pagliare come location della nuova struttura.

“Ormai il governo regionale ha perso il controllo del timone e non ha più una rotta da indicare ai propri cittadini: è completamente alla deriva. Noi abbiamo l’obbligo di rappresentare le istanze di una popolazione che si vede scippare ben due nosocomi. Davvero una scorrettezza nei confronti del Sud delle Marche, già emarginato da questa classe dirigente incompetente e priva di una visione coerente e virtuosa per la nostra bellissima regione. Noi non ci fermeremo e ci opporremo con forza e determinazione a qualunque decisione che non preveda il rafforzamento del Mazzoni e la costruzione di un nuovo ospedale a San Benedetto, oppure di un sostanzioso investimento volto all’ottimizzazione della rete stradale al fine di consentire una maggiore fruibilità di accesso verso l’ospedale Madonna del Soccorso. Le famiglie sono stanche di non vedere soddisfatto il loro bisogno e diritto di salute. Le liste d’attesa si allungano sempre di più e poter fare una buona prevenzione è diventato sempre più difficile e costoso: un lusso per chi può permettersi di pagare la sanità privata. Se l’assessore alla sanità Ceriscioli ha milioni di euro da investire li usi per rafforzare la capacità di risposta sanitaria degli ospedali esistenti e non li sprechi per costruire cattedrali nel deserto”.

Prosegue il primo cittadino: “Abbiamo bisogno di un presidente della Regione che sia un buon padre di famiglia per i marchigiani. Un padre di famiglia che non faccia figli e figliastri, ma che tratti tutti i marchigiani senza disparità. Necessitiamo di una guida politica regionale capace, in grado di ottimizzare non solo le peculiarità professionali del nostro territorio ma anche la spesa, attraverso l’acquisto di attrezzature di ultima generazione che possano rendere il Sud delle Marche un polo ospedaliero accogliente e attrattivo anche per i cittadini del Sud Italia. Questo sarebbe utile anche come spinta economica, incentivando la ripartenza di una provincia fortemente colpita dal disastro del terremoto. Questa giunta regionale invece, per far riportare i conti di una gestione poco oculata e di un bilancio sulla sanità “squilibrato”, penalizza il Piceno con il blocco della mobilità attiva, mortificando la capacità attrattiva dei due ospedali e delle cliniche private convenzionate. Il tutto a discapito di maggiori entrate per i nostri ospedali, che potrebbero al contrario essere utili per reinvestire, proprio qui nel Sud della regione, quello che i nostri nosocomi guadagnerebbero con una mobilità attiva libera dal blocco imposto dalla sanità regionale”.

Quindi avvisa: “Vista la scelleratezza di tali comportamenti amministrativi e il tentativo di scelte penalizzanti per il nostro comprensorio, convochiamo entro gennaio ad Ascoli gli stati generali dell’emergenza sanitaria del Piceno. Ormai non ci fidiamo più, vogliamo scalzare questa classe dirigente dalla cabina di comando della sanità della regione Marche. Inviteremo a partecipare a questa importante iniziativa i cittadini, le associazioni, i sindacati, i professionisti della sanità, i lavoratori delle professioni sanitarie, le cooperative e le società di servizi sanitari e tutti coloro che hanno a cuore il destino della domanda di salute del nostro popolo. Sarà un appuntamento molto importante: un confronto ricco di idee virtuose per la sanità del Piceno che da troppo tempo soffre l’incapacità del governo del Partito Democratico”.