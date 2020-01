Ospedale a Monteprandone, Piunti: “Nostra posizione chiara, Ascoli non ha mai detto che non va bene”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un’alternativa a Spinetoli. La chiede la Regione ai sindaci di San Benedetto e Ascoli, con l’intento di sottolineare l’assenza di una visione comune in termini di location del nuovo ospedale.

Sia per Anna Casini che per Fabio Urbinati, Piunti e Fioravanti si trovano facilmente d’accordo sul ‘no’ all’ipotesi avanzata da Palazzo Raffaello – con annessa approvazione della conferenza dei sindaci – ma faticherebbero ad entrare in sintonia nella ricerca di eventuali piani b.

“Noi non ci siamo mai attaccati”, ribatte Piunti. “Quello tra San Benedetto e Ascoli è un derby che conviene a qualcuno. Noi abbiamo preso una posizione chiara e Ascoli non ha mai detto che non va bene. Siamo pronti al confronto, non ho mai visto guerre tra le due città”.

Per il primo cittadino della riviera non ci sarebbero ostacoli per la realizzazione di un ospedale sulla costa: “C’è un territorio che finalmente ha capito che i conflitti non convengono. La guerra è tra Marche del nord e Marche del sud. Noi ci appelliamo solo al rispetto della legge”.