Oncologia, riunione fiume in Regione. “Piunti al lavoro da ore per evitare la chiusura”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riunione fiume della giunta regionale che, questa mattina, ha dato vita ad un incontro convocato in via straordinaria per affrontare alcune tematiche legate all’emergenza Covid nelle Marche. Tra queste anche quella relativa all’oncologia dell’ospedale di San Benedetto per la quale, ieri sera, era stato disposto lo sgombero con la motivazione del rischio contagio per i pazienti che, a causa delle terapie che stanno seguendo, sono immunodepressi.

Da ieri sera il sindaco Piunti è al lavoro per evitare quella chiusura e sta dialogando con i vari assessori di riferimento, in regione, per scongiurare un provvedimento che sarebbe già stato ufficializzato, con tanto di documentazione scritta, dall’Area Vasta. Ieri sera aveva lanciato un appello a rispettare le promesse fatte nella commissione che si è tenuta in settimana e alla quale ha partecipato anche il direttore dell’Area Vasta 5 Cesare Milani.

Dal tavolo che si è riunito ad Ancona giungono notizie di una retromarcia per quanto riguarda oncologia. Le stesse associazioni che operano con i malati oncologici stanno mantenendo monitorata la situazione a San Benedetto e si stanno tenendo in contatto con gli assessori. La presidente dall’associazione Airone Onlus Ornella Vallesi: “Ho ricevuto rassicurazioni sul fatto che stanno lavorando per scongiurare la chiusura del reparto – ha spiegato – ad onor del vero il sindaco Pasqualino Piunti è al lavoro da tempo su questa situazione”.