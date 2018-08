Occupazione suolo pubblico, interrogazione di Gabrielli: “Perché il regolamento non è ancora stato portato in Consiglio?”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Bruno Gabrielli presenterà un’interrogazione sul regolamento riguardante l’occupazione del suolo pubblico. Una normativa che, secondo l’esponente di Forza Italia, alla vigilia di ferragosto non è ancora arrivato alla Sovrintendenza delle Marche.

“La stessa ha comunicato mesi orsono al Comune che non rilascerà nessun parere sulle nuove richieste per l’occupazione del suolo pubblico fino a quando non sarà approvato il regolamento”, osserva Gabrielli. “La mancanza del regolamento finisce col penalizzare un settore molto importante per la nostra città, quale è quello del commercio ed attività di somministrazione, creando incertezza tra gli stessi imprenditori”.

Ecco allora che l’ex presidente dell’assise chiede di sapere “come mai, nonostante tutto il tempo intercorso dall’interessamento diretto della Sovrintendenza, il regolamento non è stato ancora portato in Consiglio Comunale per l’approvazione”. Inoltre, domanda se la polizia locale durante l’espletamento dell’attività di controllo posta in essere negli ultimi sei mesi ha riscontrato eventuali occupazioni abusive di suolo pubblico in pieno centro cittadino “e laddove ciò fosse accaduto quali sono stati i provvedimenti presi per sanare queste infrazioni”.