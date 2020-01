Nuovo ospedale, Casini: “Il territorio decida, non faccia come per la terza corsia. La Regione non ha imposto nulla”

SPINETOLI – “Chiedo in ginocchio al territorio di non fare come con la terza corsia. Quell’episodio rappresentò la non decisione politica, la paura che i cittadini potessero essere contro”. L’appello arriva dalla vicepresidente della Regione Anna Casini che difende a spada tratta l’operato di Palazzo Raffaello nell’ambito dell’individuazione della location del nuovo ospedale del Piceno.

“Ai cittadini i progetti vanno spiegati e bisogna avere il coraggio di fare delle scelte. Sono trent’anni che ne parliamo, dire che c’è stata un’accelerazione è una presa in giro. Non è vero che non ci sono gli atti”.

La Casini è affiancata da Andrea Cardilli e Alessandro Luciani, rispettivamente sindaci di Colli del Tronto e Spinetoli.

“Quando si blocca una procedura bisogna motivarla – spiega la vicepresidente – abbiamo avuto un anno e mezzo di tempo, si poteva scegliere un’altra area. Ceriscioli lo disse. Ma siamo in assenza di proposte, ci sono solo proteste”.

L’esponente del Pd sottolinea che il nuovo nosocomio sarà pubblico e non privato e che la procedura della variante urbanistica non sarà troppo complessa. Quindi ricostruisce tutto l’iter: “Visto che la provincia di Ascoli era l’unica che non decideva, a differenza di altre, era stata individuata un’area equidistante da tutte le aree della provincia. Ceriscioli scrisse una lettera a tutti i sindaci chiedendo se avessero delle aree idonee di almeno 20 ettari, come segnalato dai tecnici, vicini alla linea ferroviaria e ad un asse viario importante. Arrivarono le proposte, analizzate dai tecnici e non dall’algoritmo e loro hanno detto che la soluzione più idonea era questa. E’ stata convocata la conferenza dei sindaci per un parere consultivo e gli amministratori scelsero Spinetoli. Ne fu convocata una seconda e si riconfermò questa area. Sono state poi fatte indagini geologiche e chimiche e questo ha comportato tempi molto lunghi. I sindaci di Spinetoli e Colli nel frattempo sono andati nei rispettivi consigli comunali e hanno deliberato. Non esistono comuni che hanno meno dignità di altri. A quel punto la giunta regionale ha dato l’ok alla procedura. Questo non vuol dire che la pratica si sia chiusa, ma abbiamo messo solo un punto. La competenza è regionale, ma la Regione non è venuta qui a imporre nulla”.

L’ultima frecciata è per Marco Fioravanti: “Ascoli non ha mai presentato una ubicazione alternativa, gli enti si muovono per atti e fare le interviste non significa fare degli atti. La sanità del futuro è territoriale, pensare all’ospedale di Spinetoli come struttura unica è sbagliato. Ad oggi l’ospedale è già diviso in due plessi. Va tutelato e servito tutto il territorio”.