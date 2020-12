Non passa la mozione contro il consumo di suolo. Balloni: “Documento illiberale e giacobino”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La mozione sullo stop al consumo di suolo presentata in consiglio da Articolo Uno è stata bocciata. Il documento si poneva l’obiettivo di preservare e tutelare il paesaggio e l’ecosistema della città, messi a rischio, se non ormai definitivamente pregiudicati, da uno “sviluppo edilizio incontrollato e da politiche urbanistiche prive di qualsiasi logica e visione del futuro”.

Flavia Mandrelli ha parlato di una chiara emergenza cemento a San Benedetto. “Votare questa mozione sarebbe un grosso segnale di cambiamento, di attenzione a quello che sta accadendo. Non è solo una discussione politica locale. Vuole essere una indicazione per raggiungere il consumo di suolo zero”.

Invito però caduto del vuoto, con la chiara presa di posizione comunicata da Gianni Balloni, delegato all’urbanistica, che ha ribadito la tesi già espressa nei mesi scorsi. “C’è chi ritiene che la città debba rimanere così, chi ritiene di andare incontro alle esigenze. Noi siamo amministratori, dobbiamo trovare sintesi tra esigenze contrapposte. Una pianificazione urbanistica non riguarda la semplice demolizione e ricostruzione, ma qualcosa di ampio. Questa mozione è netta, rigida, anche illiberale. La ritengo molto giacobina”.

A far sussultare Balloni è stato il passaggio che richiamava una secca eliminazione delle previsioni di edificabilità, oltre a una rigidità che ha frenato anche diversi membri di minoranza come Domenico Pellei e Rosaria Falco. “Non voto contro perché in linea di principio sono d’accordo, ma sarebbe opportuno portare il testo in commissione urbanistica”, ha osservato l’esponente del gruppo misto.