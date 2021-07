Noi con l’Italia, Lupi promuove Piunti. La lista di Campanelli appoggerà il sindaco uscente

Sabato 10 luglio al mattino si è tenuta l’Assemblea Costituente regionale di Noi con l’Italia all’Hotel Calabresi di San Benedetto, alla presenza dell’ex ministro Maurizio Lupi. Tra i partecipanti anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il sindaco Pasqualino Piunti e il consigliere regionale Andrea Assenti.

Tablino Campanelli è stato confermato Coordinatore regionale, mentre Domenico Fanini è stato nominato coordinatore Marche sud. Il responsabile provinciale è invece Alessandra Taglieri, mentre quella comunale è Diana Cocci.

Lupi ha confermato che la lista di Tablino Campanelli si presenterà alle elezioni amministrative in appoggio al sindaco Piunti che sarà ricandidato sindaco del centrodestra.

“In merito alla questione sanità noi siamo per la riqualificazione dell’Ospedale Madonna del Soccorso e per la bretella collinare che aiuti ad arrivare all’Ospedale di San Benedetto”, ha spiegato Campanelli. “Pensare ad un ospedale nuovo significa allungare di decine di anni progetti e lavori. Poi secondo me Ascoli dovrebbe fare l’area chirurgica con chirurgia, otorino, odontoiatria, ginecologia, e San Benedetto la neurologia, neurochirurgia, ortopedia con traumatologia, fisiatria e riabilitazione, trauma center, medicina generale e geriatria”.