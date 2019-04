Niente ‘Bella Ciao’, Articolo Uno: “Una provocazione, la canteremo lo stesso. Siamo in epoca di barbarie”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Bella Ciao la canteremo ugualmente, nel pomeriggio”. Articolo Uno sfida l’amministrazione comunale e dà appuntamento alla manifestazione ‘Nessuno Escluso’, in programma giovedì prossimo in piazza Pazienza.

“Le ricorrenze vanno onorate e noi lo faremo – tuona Flavia Mandrelli – non capisco questa decisione, né da politico, né da insegnante”.

Per il terzo anno, il Comune ha deciso di eliminare l’esecuzione dello storico canto popolare dalle celebrazioni istituzionali, preferendogli l’Inno di Mameli e la canzone del Piave.

“E’ una provocazione, non posso definirla in altro modo – prosegue la consigliera comunale – ai ragazzi insegno ad onorare la memoria. Il 25 aprile simboleggia la liberazione da un regime atroce e criminale. Ci dovremmo vergognare a intonare Bella Ciao?”.

L’episodio ormai si ripete ininterrottamente dal 2017. “Quel brano è diventato un marchio in tutto il mondo, solo qui non si fa. Se per la terza volta accade, vuol dire che è stato qualcuno a dire chiaramente alla banda di non eseguirlo. Stiamo entrando in un’epoca di barbarie”.