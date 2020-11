“Nicola Morra non deve chiedere scusa”. Bufera sul post della Manigrasso. Pignotti: “Si dimetta immediatamente”

GROTTAMMARE – “Nicola Morra non deve chiedere scusa a nessuno, sono le istituzioni calabresi che devono chiedere scusa ai calabresi onesti”. E’ bufera sul post affidato ieri ai social dalla consigliera grottammarese del Movimento 5 Stelle Alessandra Manigrasso sulle dichiarazioni del senatore grillino Nicola Morra relativamente alla defunta presidente della Calabria Jole Santelli. Il coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Valerio Pignotti ha chiesto le dimissioni immediate della consigliera comunale.

“Affermare che il Senatore Nicola Morra non debba chiedere scusa per le parole inqualificabili rivolte alla compianta Jole Santelli, ai calabresi ma anche e soprattutto nei confronti di tutti i malati oncologici rappresenta una grave offesa, inaccettabile da parte di chi a qualsiasi livello rappresenta le istituzioni – afferma Pignotti -. Al capogruppo al Comune di Grottammare del Movimento 5 Stelle, Alessandra Manigrasso, in seguito al deplorevole post pubblicato sulla sua pagina Facebook non restano che le dimissioni; così come chiediamo le immediate distanze da parte dei parlamentari marchigiani del M5S che ancora oggi sono in imbarazzante silenzio. Ritenere i calabresi un popolo di delinquenti, ritenere Jole Santelli colpevole di essere malata è indegno e preoccupante per il sistema democratico ma anche soprattutto per l’onore e la credibilità delle Istituzioni. Di fronte alla politica dell’odio non è più possibile restare indifferenti ed in silenzio”.