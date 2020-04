Muzi sollecita il sindaco: “Visto che non lo fa la Regione, imponga l’uso delle mascherine”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Ritengo debba esser presa in seria considerazione la possibilità di promuovere un’ordinanza sindacale per imporre ai sambenedettesi l’uso obbligatorio di mascherine e guanti protettivi all’interno degli esercizi commerciali, degli uffici pubblici e di altri spazi chiusi”. La sollecitazione al sindaco arriva dal capogruppo di Forza Italia Stefano Muzi.

“Ad oggi – spiega il consigliere comunale – la Regione Marche non ha ancora disciplinato tale aspetto e mi auguro che si vada al più presto a colmare questo vuoto normativo in sede locale, tenendo presente che la nostra città è la più densamente popolata della regione e che essendo stati fatti un numero minimale di tamponi sulla popolazione, potrebbero circolare degli inconsapevoli asintomatici vettori del Covid 19”.

Insiste l’esponente azzurro: “Diverse persone, purtroppo, ancora non fanno uso in ambienti chiusi di questi dispositivi di sicurezza, nonostante se ne trovino ormai in larga quantità nelle farmacie o creati artigianalmente con varie tipologie di tessuto. Bene ha fatto la Giunta comunale ad inizio mese a stanziare 25mila€ per procedere all’acquisto di presidi utili al contenimento del contagio, tra cui 2mila mascherine chirurgiche, che una volta consegnate alla cittadinanza ancora sprovvista, renderanno il provvedimento pienamente giustificato”.