Muzi all’attacco di Pignotti: “Caso Curzi colpa sua. La mia rimozione ha danneggiato la maggioranza”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Maggioranza in minoranza nella commissione lavori pubblici. Un aspetto venuto a galla all’indomani della metamorfosi politica del presidente Marco Curzi, da qualche settimana tornato a fare dura opposizione all’amministrazione.

A mostrarsi irritato è Stefano Muzi, che dell’ex assessore fu il predecessore, prima che il capogruppo di Forza Italia Valerio Pignotti decidesse di rimuoverlo.

“Sono impegnato nella campagna elettorale del partito e non voglio distrarmi – commenta il consigliere comunale azzurro – ma non posso esimermi dall’intervenire in relazione alla situazione paradossale, in termini numerici, che si è verificata. A luglio venni rimosso senza preavviso e purtroppo tale iniquo gesto, compiuto dal capogruppo della mia stessa compagine d’appartenenza, Pignotti, mosso esclusivamente da un sentimento di immotivata rivalsa, ha danneggiato gravemente gli equilibri in seno alla commissione stessa, facendo perdere a Forza Italia ed alla maggioranza un ruolo strategico”.

Muzi ammette pertanto le difficoltà nelle quali viene a trovarsi il centrodestra all’interno di una commissione determinante sotto il profilo delle tematiche affrontate: “Pignotti ha l’unico scopo di ostacolare in ogni modo l’agire del sindaco Piunti, uno degli esponenti azzurri più virtuosi delle Marche. L’aver contribuito al tentativo di voler far mancare il numero legale all’inizio dell’ultima seduta consiliare credo che rappresenti l’apice dell’incoerenza e dell’irragionevolezza, denotando una lampante volontà di sterile ostruzionismo”.