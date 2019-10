Mussolini a tavola, Pd: “Le autorità competenti intervengano, fatto gravissimo”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sulla vicenda della cena di Fratelli d’Italia con i fogli del menù pieni di simboli fascisti interviene anche Edward Alfonsi: “Il Pd di San Benedetto chiede a tutte le Autorità Competenti di mettere in atto tutti i provvedimenti conseguenti al rispetto della legge e della Costituzione italiana”.

Il segretario locale condanna apertamente l’episodio, sottolineando come questo sia avvenuto in occasione dell’anniversario della marcia su Roma.

“È chiaro ed evidente che quello che è avvenuto ad Acquasanta è grave e va sanzionato. Peraltro a qualche chilometro da quel ristorante dove c’è stata la cena, inneggiante al fascismo, c’è il Cimitero internazionale partigiano di Pozza in cui l’11 marzo 1944 furono trucidate 37 persone da esponenti nazifascisti. Dentro a quel cimitero c’è la lapide del comune di Acquasanta e lo stemma della Repubbilca italiana proprio in ricordo di quei morti”.

Aggiunge Alfonsi: “La Provincia di Ascoli Piceno, come è scritto sulla lapide davanti all’edificio in piazza Simonetti, è stata insignita della medaglia d’oro della resistenza il 4 aprile 1973 dall’allora presidente della Camera Sandro Pertini. Inoltre, il 25 aprile 2002 anche la città di Ascoli Piceno viene insignita della medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana che viene consegnata dall’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi”.