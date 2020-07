Mozione anti-varianti in consiglio, l’opposizione si riunisce: “Stop al consumo di suolo”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La mozione contro l’ulteriore cementificazione della città approderà in consiglio comunale, ma prima di metterla all’ordine del giorno Flavia Mandrelli la sottoporrà all’intera minoranza. Il confronto tra i membri dell’opposizione ci sarà mercoledì sera e l’obiettivo della capogruppo di Articolo Uno è raggiungere una compattezza che darebbe maggiore risalto all’iniziativa.

La mozione si lega alla nascita del comitato “Fermiamo il consumo di suolo, rigeneriamo la città”, che spinge per il ritiro delle sei varianti urbanistiche.

“Chiediamo che il Comune si impegni affinché non si aumenti il consumo di suolo e che lavori al risanamento e alla riqualificazione dell’esistente”, afferma la Mandrelli. “La città è bene comune e questo territorio è il più cementificato delle Marche. Prima di pensare a nuove palazzine si analizzi il reale bisogno abitativo. Il nostro non è un no a priori a nuove costruttori, ben venga tutto ciò che è utile a San Benedetto. Sarebbe preferibile se la mozione fosse firmata almeno da tutta la minoranza”.