Movimento per le Marche: “Servono ulteriori risorse regionali in campo sanitario”

“La situazione nata a seguito al pandemia pone in primo piano il ruolo della Regione nel garantire la sicurezza sanitaria nelle scuole attraverso i suoi presidi sanitari. C’è incertezza causata dall’aumento giornaliero dei contagi, con la Regione che deve organizzare un’adeguata ed efficace sorveglianza sanitaria attraverso la costituzione di unità mediche presso le Asur a disposizione delle scuole”. E’ il pensiero del Movimento per le Marche, lista civica che sostiene Francesco Acquaroli alle elezioni regionali.

“Accanto alle risorse stanziate dal Governo per l’attuazione delle misure preventive di contrasto e contenimento del Covid-19 previste da protocolli ministeriali, c’è bisogno di ulteriori risorse regionali in campo sanitario affinché le task force territoriali delle ASUR riescano realmente ed efficacemente a supportare tutte le scuole, dalla costa all’entroterra, così come previsto dalle linee guida ministeriali» spiega la lista civica di centrodestra. “La scuola muove una massa critica consistente, formata da studenti, studentesse e personale scolastico che per almeno per sei ore consecutive devono coesistere in spazi spesso non adeguati. Servono risorse immediate e capacità programmatica per risolvere le tante criticità”.

Conclude Il Movimento: “Anche sul fronte dei trasporti la Regione è chiamata, con urgenza, a fare la sua parte. Non sarà facile risolvere nel breve periodo la problematica relativa al carico ridotto del 40% dei bus scolastici, ma anche questa deve essere una priorità poiché al momento, rappresenta una delle criticità principali che obbliga le scuole a trovare soluzioni organizzative spesso di dubbia efficacia per l’erogazione qualificata del servizio scolastico» conclude il Movimento per le Marche”.