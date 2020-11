Moria di pesci sul Tesino, Manigrasso interroga il consiglio comunale: “Quali sono i risultati delle indagini?”

GROTTAMMARE – Sono dodici i punti all’ordine del giorno per il consiglio comunale di Grottammare che si riunirà lunedì alle 14.30. Tra i vari argomenti che l’assise sarà chiamata ad affrontare ci sono diverse mozioni e interrogazioni. Tra loro una interrogazione presentata da Alessandra Manigrasso (Movimento 5 Stelle) sulla situazione del Tesino. La consigliera chiede delucidazione sulla situazione del Tesino dopo la scoperta di numerosi pesci morti avvenuta all’inizio del mese di ottobre. Manigrasso sottolinea come, a distanza di diverse settimane dall’avvio delle indagini, non ci siano ancora notizie in merito alla situazione.